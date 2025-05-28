Mardin'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Mardin'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hayat boyu öğrenme kültürünü teşvik etmek amacıyla her yıl kutlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Mardin Olgunlaşma Enstitüsü'nde sergi düzenlendi.

"Köklerden İlmeklere: El Sanatlarında Buluşma" adlı sergide, telkari, kilim dokuma, taş işleme, el nakışı ve kumaş boyama gibi bir yıl boyunca açılan kurslara katılan vatandaşların ürettikleri ürünler sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca ve beraberindekiler sergiyi gezerek, sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı.

Programa, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan ve Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Abdurrahman Uzunoğlu da katıldı.