Mardin'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliği Düzenlendi

Mardin'in Midyat ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen etkinliğe, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdürrahim Demir, HEM Müdürü Orhan Şaşmaz'ın yanı sıra protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Programda, kursiyerler yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri sergileme fırsatı buldu.

Kaymakam Özdemir, stantları gezerek, kursiyerlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

El sanatlarına olan ilgisini ahşap yakma sanatıyla gösteren Özdemir, havya kullanarak resim çizdi.