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Mardin’de hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı; cadde ve sokaklar boş kaldı

Mardin’de hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı; cadde ve sokaklar boş kaldı
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MARDİN'de hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkarken, kentte tarihi mekanlar, cadde ve sokaklar boş kaldı.

MARDİN'de hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkarken, kentte tarihi mekanlar, cadde ve sokaklar boş kaldı. Dışarı çıkmayı tercih edenlerse park ve bahçelerde vakit geçirerek sıcaktan korunmaya çalıştı.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün 'mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık' uyarılarında bulunduğu Mardin'de termometreler 40 derecenin üzerini gördü. Hava sıcaklığı Kızıltepe'de 44, Derik'te 41, Nusaybin'de 43, Yeşilli'de 40 ve Artuklu'da 41 derece olarak ölçüldü. Bazıları evlerinde kalmayı tercih ederken, bazıları da park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı. Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyretmeye devam edeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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