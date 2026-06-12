Mardin'de sağlıklı yaşam etkinliği

MARDİN'de 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' etkinliği düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katılanlar, yaptıkları fiziksel aktivitelerle vücutlarının hareket yaşını öğrendi. Etkinlikte, uzman ekipler tarafından denge testi, kavrama kuvveti ölçümü ve 30 saniye otur-kalk testi uygulanarak bireylerin denge, kas kuvveti ve hareket kapasitesi değerlendirildi. Ölçüm sonuçlarına göre katılanlara fiziksel aktivitenin önemi hakkında bilgilendirme yapılırken, ihtiyaç duyan bireyler sağlıklı hayat merkezlerine yönlendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı