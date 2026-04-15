Mardin'de aracın motor bölümünde mahsur kalan 4 yavru kedi kurtarıldı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, motor bölümünde mahsur kalan 4 kedi yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sürücünün durumu bildirerek yardım istemesi üzerine, olay yerine gelen itfaiye, araç altındaki koruma sacını sökerek yavru kedilere ulaştı.
Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Çınarcık Mahallesi'nde 34 GIL 725 plakalı hafif ticari aracın motor bölümünden kedi sesleri geldiğini duyan sürücü, kendi imkanlarıyla hayvanları çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracı oto sanayi sitesindeki kanala çekti.
Aracın altı koruma sacını söken ekipler, yeni doğan 4 yavru kediyle karşılaştı.
Yavru kediler, ekiplerce kurtarıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur