Mardin'de hafif ticari araç devrildi, 10 kişi yaralandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Gurs Vadisi yolunda hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı. Araçtakiler piknik için yola çıkmışlardı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Kırsal Karaman Mahallesi Gurs Vadisi yolunda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, araçta bulunan 10 kadın ve çocuk yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ve Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araçtakilerin, Gurs Vadisi'ne pikniğe gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel