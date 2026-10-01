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Mardin’de haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

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Mardin’de haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
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MARDİN’in Artuklu ilçesinde yakınlarının haber alamadığı Mehmet Ata Arasin (45), evinde ölü bulundu.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde yakınlarının haber alamadığı Mehmet Ata Arasin (45), evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Medrese Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ata Arasin'den haber alamayan yakınları, kontrol etmek için gittikleri evde kendisini yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arasin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Arasin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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