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Mazıdağı'nda otomobil güvenlik kulesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde otomobilin güvenlik kulesine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde otomobilin güvenlik kulesine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mardin-Diyarbakır kara yolunun kırsal Yeşilköy Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki güvenlik kulesine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Yusuf E. (78) ile Alaattin E. (42) ambulanslarla Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Yusuf E. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alaattin E. ise ilk tedavisinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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