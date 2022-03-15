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Mardin'de güneşli havada kar yağdı

İhlas Haber Ajansı - Kübra Nur Atik - Güncel
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Mardin'de güneşli havada kar yağdıMARDİN Mardin'de soğuk havaların ardından güneşli havada kar yağdı.

MARDİN (İHA) - Mardin'de güneşli havada kar yağdı

MARDİN Mardin'de soğuk havaların ardından güneşli havada kar yağdı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde 3 gün boyunca soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu. Yağışların ardından Mardin, güne güneşli başladı. Güneşli havada başlayan kar yağışı, vatandaşları hayrete düşürdü.

Mardin'de güneşli havada kar yağdı

Mardin'de güneşli havada kar yağdı

Mardin'de güneşli havada kar yağdı

İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - Güncel

Güneşli, Mardin, kar, Güncel, Haberler

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