Mardin'de 17 yaşındaki gence şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı

Mardin'in Savur ilçesinde, 17 yaşındaki bir gence güvercin çalma iddiasıyla şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası yeniden gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Mardin'in Savur ilçesinde ahırda 17 yaşındaki gence şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı.

Harmantepe Mahallesi'nde 17 yaşındaki gencin güvercin çaldığı iddiasıyla bir ahırda alıkonularak darbedilmesi ve köpekle korkutulmasına ilişkin görüntülerin ortaya çıkması üzerine 15 Şubat'ta Savur Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gence şiddet uyguladığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.

Şüpheli, gencin bazı aile fertlerinin şikayetçi olmaması üzerine jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Şiddet görüntülerinin bugün sosyal medyada yer alması üzerine yeniden gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

