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Mardin'de 3. Geleneksel Kan Bağışı Kampanyası Başladı

Mardin'de 3. Geleneksel Kan Bağışı Kampanyası Başladı
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Mardin'de "Geleneksel 3. Kan Bağışı Kampanyası" başladı.

Mardin'de "Geleneksel 3. Kan Bağışı Kampanyası" başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin Valiliği öncülüğünde, Türk Kızılay, Mardin Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde "Birbirimize Candan Bağlıyız; Mardin" sloganıyla geleneksel kan bağışı kampanyasının üçüncüsü başlatıldı.

Merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda kurulan stantlara gelen vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Stantları ziyaret eden Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, bağışta bulunan vatandaşlarla sohbet ederek, kampanyaya verdikleri destekten dolayı onlara teşekkür etti.

Koyun, kan bağışının hayat kurtaran önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, vatandaşları kampanyaya katılmaya davet etti.

Programa, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Şefik Kolat, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, AK Parti İl Başkan Vekili Bülent Gözü, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Türk Kızılay Kan Bağışı Yönetimi Bölge Sorumlusu Baran Duymaz, Türk Kızılay Mardin Şube Başkanı Abdülmelik Şahin, kamu kurum ve kuruşlarının, bazı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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