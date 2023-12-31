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Mardin'de Gazze'ye destek mitingi düzenlendi

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Mardin'de Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen mitingde Filistin bayrakları açıldı. HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, Gazze ve Mescid-i Aksa'nın önemine değinerek saldırılardan duydukları üzüntüyü dile getirdi ve Gazze'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Mitingde dualar edildi ve ilahiler seslendirildi.

Mardin'de, Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Filistinlilere destek mitingi yapıldı.

Merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda gerçekleştirilen mitingde Filistin bayrakları açıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mitingde konuşan HÜDA PAR Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, Gazze ve Mescid-i Aksa'nın önemine değindi.

Saldırılardan duydukları üzüntüyü ve İsrail'e tepkilerini dile getiren Demir, Gazze'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Konuşmaların ardından dualar edildi, ilahiler seslendirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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