Mardin'de fünye ile patlatılan 2 valizden kıyafet çıktı

MARDİN'in Artuklu ilçesinde AVM'nin kaldırımında unutulan 2 valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Valizlerden kıyafet çıktı.

Olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Vali Ozan Caddesi'nde meydana geldi. AVM girişine yakın noktada kaldırımda 2 valizi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, valizleri kontrollü şekilde fünye ile patlattı. Valizlerin içinden kıyafet çıktı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
