Mardin'de firari 2 hükümlü yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe ve Artuklu ilçe emniyet müdürlüklerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Kızıltepe ilçesinde 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ile Artuklu ilçesinde ise 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler düzenlenen operasyonlarda yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.???????