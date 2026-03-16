Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 73 kişi yakalandı
Mardin ilinde, 9-15 Mart tarihleri arasında yapılan operasyonlarda firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan toplam 73 kişi yakalandı. Hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlar için aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 73 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 9-15 Mart'ta aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.
Bu kapsamda, "hırsızlık", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "mala zarar verme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 14 yıl 8 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası ve "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişinin yanı sıra, yağma, dolandırıcılık ve kasten yaralama gibi suçlardan aranan 71 kişinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, "Vatandaşlarımız şüpheli durumlarda veya bilgi sahibi oldukları konularda emniyet birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunabilir. Yapılan ihbarlar gizlilik ve güvenlik esaslarına uygun şekilde değerlendirilecektir." ifadelerine yer verildi.