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Mardin'de 2 firari ve 55 aranan şüpheli yakalandı

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Mardin'de 20-26 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda, hırsızlık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheli yakalandı.

Mardin'de 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 20-26 Temmuz'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, hakkında "hırsızlık" suçundan 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari ile "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheli yakalandı.

Açıklamada, vatandaşlara şüpheli durumlarda veya bilgi sahibi oldukları konularda emniyet birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunmaları çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA
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