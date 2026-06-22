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Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 59 kişi yakalandı

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Mardin'de 15-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenen operasyonda, aralarında 2 firari hükümlünün de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 59 kişi yakalandı.

Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 59 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15-21 Haziran'da arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanın 2 firarinin de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 59 kişi yakalandı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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