Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 59 kişi yakalandı
Mardin'de 15-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenen operasyonda, aralarında 2 firari hükümlünün de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 59 kişi yakalandı.
Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 59 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15-21 Haziran'da arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanın 2 firarinin de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 59 kişi yakalandı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur