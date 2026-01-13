Haberler

Mardin'de firari hükümlü yakalandı

Artuklu ilçesinde 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, hakkında "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
