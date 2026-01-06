Mardin'de hakkında 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe Emniyet Müdürlüğünce arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis ve 15 bin lira adli para cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.