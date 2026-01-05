Mardin'de firari hükümlü yakalandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari bir hükümlü emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, hakkında "Kasten öldürme" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel