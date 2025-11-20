Haberler

Mardin'de Firari Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
Mardin'in Artuklu ilçesinde, başkasına ait kimlik kullanan firari hükümlü yakalandı. Yapılan sorgulamada, 13 yıl hapis cezası bulunan suçlunun çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlendi ve cezaevine teslim edildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kentin huzur ve güvenliğine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Artuklu ilçesinde durdurulan bir araçta başkasına ait kimlik kullanan bir kişi tespit edildi.

Yapılan sorguda şüphelinin "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "ateşli silah ve mutat sayıdaki mermileri bulundurma", "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "basit yaralama" suçundan hakkında 13 yıl 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü olduğu öğrenildi.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
