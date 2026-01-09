Mardin'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Mardin'in Midyat ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
