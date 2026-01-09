Haberler

Mardin'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Güncelleme:
Mardin'in Midyat ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
