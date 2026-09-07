Midyat'ta Ev Yangını: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

MARDİN'in Midyat ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin kapıyı kırarak müdahale ettiği yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.

Midyat ilçesi merkez Sanayi Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil bir evde, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kimsenin bulunmadığı evin kapısını kırıp, yangına müdahale etti. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin evin kapısını kırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı