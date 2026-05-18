Mardin'de elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde bir iş yerinde çalışan Mehmet D., elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, işçiyi Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir iş yerinde çalışan Mehmet D. (27) elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar