Mardin'de el yapımı patlayıcı imha edildi
Mardin'in Dargeçit ilçesinde yapılan istihbari çalışmalarda, yol üzerine tuzaklanmış ve 5 kilo çivi ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı düzenek jandarma ekiplerince imha edildi.
MARDİN'in Dargeçit ilçesinde yola tuzaklanmış ve 5 kilo çivi ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP), imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalarda, Dargeçit ilçesi Beğendi Mahallesi yolunda arazi arama taraması yapıldı. Aramada taşlar arasına gizlenerek yola tuzaklanmış ve 5 kilo çivi ile güçlendirilmiş EYP düzeneği bulundu. Düzenek, jandarma ekiplerince imha edildi.