Mardin'de 'El Ele Güvenli Geleceğe' Projesi ile Öğrencilere Bilgilendirme

Güncelleme:
Mardin Emniyet Müdürlüğü, üniversite öğrencilerine yönelik 'El Ele Güvenli Geleceğe' Projesi kapsamında bilgilendirme stantları açtı. Polisin çeşitli birimlerinden ekipler, öğrencilere güvenlik tehditleri ve zararlı madde kullanımı hakkında bilgi verdi.

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "El Ele Güvenli Geleceğe" Projesi kapsamında kente gelen üniversite öğrencilerini bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü proje doğrultusunda, üniversite eğitimi için kente gelen öğrencilere yönelik Artuklu Üniversitesi kampüsünde stant açıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Narkotik, Siber, Güvenlik, Asayiş, Trafik ve Toplum Destekli Polislik birimlerinde görev yapan polis ekipleri, açılan stantta öğrencilere dikkat etmeleri gereken konularla ilgili bilgi aktardı.

Öğrencilere hediyeler veren ekipler, bilgilendirme broşürleri de dağıttı.

Stantta özellikle zararlı madde kullanımı, internet kullanımı ve gençlere yönelik güvenlik tehditleri konularında gençlerin bilgilendirilmesi, farkındalıkların arttırılması hedeflendi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
