Mardin'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava şartları ve oluşabilecek buzlanma riskine karşı başta ulaşım olmak üzere vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Meteorolojik değerlendirmeler sonucunda, buzlanma ve soğuk hava koşullarının il genelinde etkisini devam ettirmesinin beklendiği, bu kapsamda ildeki tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokuluna ve kreşe giden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Mardin'de etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime 3 gün ara verilmişti.