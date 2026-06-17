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Mardin'de havaya ateş açılması sonucu bir kadının öldüğü olaya ilişkin 2 kişi tutuklandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düğün sonrası havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden 76 yaşındaki Hedli Ç. hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden kadının yaşamını yitirdiği olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mezopotamya Mahallesi'nde 14 Haziran'da düğün töreninin ardından gelin eve getirilirken havaya rastgele açılan ateş sonucu mermi isabet eden Hedli Ç'nin (76) yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Olay

Mezopotamya Mahallesi'nde 14 Haziran'da düğün töreninin ardından 23.30 sıralarında gelin eve getirilirken havaya rastgele ateş açılmış, o sırada balkonda bulunan Hedli Ç, göğsüne kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Kadın, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
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