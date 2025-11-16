Mardin'de 'Dualı Sultan Gömlekleri' Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor

Mardin'de "Dualı Sultan Gömlekleri" sergisi sanatseverlerle buluşacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının ev sahipliğinde, Ayşe Vanlıoğlu ve Dr. Mehmet Vanlıoğlu ile ekiplerinin titizlikle hazırladığı sergi, hem ulusal hem de uluslararası sanatın çağdaş örneklerini bir araya getirecek.

Sergi, 17–21 Kasım'da Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.