Haberler

Mardin'de drift atan 4 sürücüye para cezası uygulandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde drift atan 4 araç sürücüsüne ceza verildi. Sürücüler, trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürücü eylemlerinden dolayı idari para cezası ve 60 gün süreyle sürücü belgelerine el konuldu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde drift atan 4 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe ilçesinde drift atarak trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşüren araç sürücüleri C.O, O.O, M.B. ve D.K. yakalandı.

Araç sürücülerine "2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu" uyarınca idari para cezası uygulandı, sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konuldu ve "trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokma" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Açıklamada, "Trafiğin akışını tehlikeye atan, drift atarak can güvenliğimizi hiçe sayan sürücüleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız. Unutmayalım, trafik, herkesin ortak yaşam alanıdır. Mardinimizde can ve mal güvenliğini tehlikeye atan hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyecektir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

Trump, komşudaki olaylara adeta benzin döktü: Ateş etmeye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti

İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok