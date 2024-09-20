Mardin'de Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Mardin'de dolu yağışı

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde öğleden sonra etkili olan yağış ve dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Mazıdağı ilçesi kırsal mahallelerde etkili olan sağanak ve dolu yağışı bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar panikleyerek sığınacak yer aradı.