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Mardin'de Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, vatandaşları panikletip sığınacak yer aramaya yöneltti. O anlar bir vatandaşın telefon kamerasıyla kaydedildi.

Mardin'de dolu yağışı

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde öğleden sonra etkili olan yağış ve dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Mazıdağı ilçesi kırsal mahallelerde etkili olan sağanak ve dolu yağışı bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar panikleyerek sığınacak yer aradı.

Mardin'de Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT ABİ - Güncel

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