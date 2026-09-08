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Mardin’de diş kliniğinde yangın

Mardin’de diş kliniğinde yangın
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MARDİN’in Mazıdağı ilçesinde özel bir diş kliniğinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde özel bir diş kliniğinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında klinikte hasar oluştu.

Mazıdağı ilçesi merkez Gündoğan Mahallesi Sanat Sokağı'ndaki bir binanın giriş katında bulunan özel diş kliniğinde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Klinik personelleri, hastaları tahliye ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında klinikte hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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