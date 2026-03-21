Mardin'de Dereye Düşen Genç Kız Boğularak Hayatını Kaybetti

Mardin'in Savur ilçesinde hayvan otlatırken dereye düşerek boğulan 16 yaşındaki Medine Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Savur ilçesine bağlı kırsal Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hayvan otlatan Medine Yavuz, dengesini kaybederek dereye düştü. Suda çırpan Yavuz, çevredekiler tarafından dereden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yavuz'u yoldaki araçtan alarak Prof. Dr. Aziz Sancar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yavuz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Yavuz'un cenazesi otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Medine'nin cenazesi, Çınarönü Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
