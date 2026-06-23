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Çocukların el frenini indirdiği otomobil, uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde, içinde bulunan 2 kardeş çocuğun el frenini indirmesiyle hareket eden otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan çocuklar hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde, içinde bulunan çocukların el frenini indirdiği belirtilen otomobilin uçurumdan yuvarlanması sonucu 2 çocuk yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Nur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, içinde 2 kardeş çocuğun bulunduğu 58 ABV 627 plakalı otomobil, el freninin indirilmesiyle hareket ederek uçurumdan yuvarlandı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen otomobilde bulunan 2 çocuk yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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