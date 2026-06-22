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Mardin'de iki ilçede çıkan yangınlar söndürüldü

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Mardin'in Kızıltepe ve Yeşilli ilçelerinde ormanlık alan, saman balyası, anız ve ot yangınları çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda 60 dönümlük alan ve tonlarca saman balyası zarar gördü.

MARDİN'in Kızıltepe ve Yeşilli ilçelerinde çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yeşilli ilçesi kırsal Sancar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. Yangın, ağaçlık alana yayılırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerinden uzak bölgede çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 60 dönümlük alan zarar gördü.

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Araköy ve Ulaşlı mahallelerinde ise istiflenen saman balyalarında sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında tonlarca saman balyası zarar gördü.

İlçeye bağlı Barış Mahallesi'nde çıkan anız yangını ile Atatürk Mahallesi'ndeki ot yangını da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kırsal Salkım Mahallesi'nde çıkan yangında ise sulama boruları ile bahçe ve ekili araziler zarar gördü. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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