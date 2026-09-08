Mardin’de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
KONTROL ALTINA ALINDIMardin Kalesi eteklerinde akşam saatlerinde çıkan örtü yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
KONTROL ALTINA ALINDI
Mardin Kalesi eteklerinde akşam saatlerinde çıkan örtü yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Salih KESKİN/MARDİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı