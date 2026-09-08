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Mardin’de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

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KONTROL ALTINA ALINDIMardin Kalesi eteklerinde akşam saatlerinde çıkan örtü yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

KONTROL ALTINA ALINDI

Mardin Kalesi eteklerinde akşam saatlerinde çıkan örtü yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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