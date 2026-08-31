Kızıltepe'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Koçhisar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, bıçaklı, taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Ersin E. (29), Mehmet A. (42) ile Yusuf A. (16) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA