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Mardin'de 'Ceza İnfaz Personeli Günü' etkinliği

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Mardin'de 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte personel ve aileleri bir araya geldi, çocuklar için bisiklet ödüllü yarışmalar yapıldı.

MARDİN'de 6 Haziran 'Ceza İnfaz Personeli Günü' kapsamında düzenlenen etkinliklerde ceza infaz kurumu personeli ve aileleri bir araya geldi.

Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinasyonunda Artuklu Cumhuriyet Meydanı'nda 6 Haziran 'Ceza İnfaz Personeli Günü' kapsamında düzenlenen etkinliğe ceza infaz kurumu personeli ve aileleri katıldı. Programda çeşitli etkinlikler gerçekleştirilirken, personelin çocukları arasında düzenlenen bisiklet ödüllü maket uçak yarışmasında dereceye giren 9 çocuğa bisiklet hediye edildi.

'HER YIL DÜZENLEYECEĞİZ'

Etkinliğe katılan Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, 6 Haziran'ın Adalet Bakanlığı tarafından 'Ceza İnfaz Personeli Günü' olarak belirlendiğini belirterek, "Polis Haftası, Jandarma Haftası gibi her yıl 6 Haziran öncesinde ceza infaz personelimizin moral ve motivasyonunu yükseltmek için etkinlikler, törenler, şenlikler ve yarışmalar düzenliyoruz. Bu yıl satranç, futbol ve masa tenisi turnuvaları, fotoğraf yarışması, doğa yürüyüşleri, kahvaltılar, kermesler ve konserler düzenledik. Bugün de personelimizin çocuklarını sevindirmek amacıyla maket uçak yarışması ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Amacımız, yüksek risk altında görev yapan ceza infaz kurumu ve denetimli serbestlik personelimizin moral ve motivasyonunu artırmaktır. Bundan sonra her yıl bu etkinlikleri düzenleyeceğiz" dedi.

Program, halay çekilmesi ve çeşitli etkinliklerin ardından sona erdi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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