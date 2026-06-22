Mardin'de buğday ekili tarlada yangın; 500 dönüm zarar gördü

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 500 dönüm arazi zarar gördü.

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Alakuş Mahallesi'ndeki buğday ekili arazide, öğleden sonra yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada mahalleli de traktörleriyle yangına müdahale etti. Söndürülen yangında, yaklaşık 500 dönüm arazi zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı