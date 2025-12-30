Haberler

Mardin'de boş arazide bir kişi ölü bulundu

Güncelleme:
Mardin'in Ömerli ilçesinde, boş bir arazide burun kanaması bulunan 50 yaşındaki Mehmet Selim Ö'nün cesedi bulundu. Sağlık ekipleri, olay yerinde hayatını kaybettiğini doğruladı.

Mardin'in Ömerli ilçesinde boş arazide bir kişi ölü bulundu.

Kırsal Kaynakaya ile Havuzbaşı mahalleleri arasında yer alan arazide bir kişinin hareketsiz şekilde yerde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, burun kanaması bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede, cesedin Mehmet Selim Ö'ye (50) ait olduğu saptandı.

Cenaze, otopsi için Ömerli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

