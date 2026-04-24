Mardin'de bir köpeğin meme bölgesindeki 1 kiloluk tümör ameliyatla alındı

Güncelleme:
Mardin Hayvan Bakımevi'nde bir köpeğin meme bölgesindeki 1 kiloluk tümör gerçekleştirilen operasyonla başarılı bir şekilde alındı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Mardin Hayvan Bakımevi, sahipsiz hayvanların sağlığı için yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona daha imza attı.

Bakımevinde koruma altında bulunan dişi bir köpeğin meme bölgesinde tespit edilen büyük boyutlu tümör, veteriner hekimler tarafından başarıyla alındı.

Yaklaşık bir saat süren cerrahi müdahale sırasında, köpeğin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve hareket kabiliyetini kısıtlayan yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki kitle, çevre dokulara zarar verilmeden titizlikle çıkarıldı.

Operasyon boyunca ve sonrasında herhangi bir komplikasyon yaşanmaması adına tüm teknik imkanların seferber edildi.

Ameliyatın ardından müşahede altına alınan ve genel durumu iyi olan köpek, hızlı bir iyileşme sürecine girdi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
