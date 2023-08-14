Mardin'de bir apartmanın 5. katında çıkan yangın söndürüldü

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin raporu sonrası belirlenecek.

Mardin'de bir apartmanın 5'inci katında yangın paniği

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, sabah saat 09.00 sularında Artuklu ilçesinde bir sitede binanın 5'inci katında yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bina sakinleri tahliye edildi, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin hazırlayacağı rapor sonrası belirleneceği öğrenildi.