Mardin'de Bıçaklı Kavga: İki Genç Yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki iki genç yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eminettin Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada M.A.Ç. (17) ve M.B.A. (17) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel