Haberler

Mardin'de Beyaz Baston Günü Farkındalık Etkinliği

Mardin'de Beyaz Baston Günü Farkındalık Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 15 Ekim Beyaz Baston Görme Engelliler Günü kapsamında 'Farkında Ol, Erişilebilir Bir Dünya Kur' sloganıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Katılımcılara göz bantları dağıtılarak görme engelli bireylerin deneyimleri aktarılmaya çalışıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, "15 Ekim Beyaz Baston Görme Engelliler Günü" kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı, farkındalık oluşturmak amacıyla 15 Ekim Beyaz Baston Görme Engelliler Günü kapsamında "Farkında Ol, Erişilebilir Bir Dünya Kur" sloganıyla Sanat Akademisi'nde farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Programda katılımcıların görme engelli bireylerin yaşadığı deneyimleri hissedebilmeleri amacıyla göz bantları dağıtıldı.

Filmin ilk 20 dakikası göz bantları takılarak izlendi. Bu sayede katılımcılar, görme engelli bireylerin dünyasını deneyimleme fırsatı buldu.

Filmin ikinci bölümünde ise göz bantları çıkarılarak izlemeye devam edildi.

Gösterimin ardından "gözlerin kapalı ve açık olması arasındaki fark" üzerine bir sohbet gerçekleştirildi.

Katılımcılar, etkinlik boyunca edindikleri duygu ve düşüncelerini paylaşarak farkındalıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eskişehir'deki nadir toprak elementleri sahası, dünyanın en büyük ikincisi

O şehrimizi şahlandıracak keşif! Dünyanın en büyük ikincisi
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ters yöne girip racon kesen sürücü bedelini ağır ödedi

Ters yöne girip racon kesen sürücü bedelini ağır ödedi
Kalp krizi geçiren Fatih Ürek yoğun bakımda! Hastaneden ilk açıklama geldi

Yoğun bakıma kaldırılan Ürek hakkında hastaneden ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.