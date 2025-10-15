Mardin'de Beyaz Baston Günü Farkındalık Etkinliği

Mardin Büyükşehir Belediyesi, "15 Ekim Beyaz Baston Görme Engelliler Günü" kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı, farkındalık oluşturmak amacıyla 15 Ekim Beyaz Baston Görme Engelliler Günü kapsamında "Farkında Ol, Erişilebilir Bir Dünya Kur" sloganıyla Sanat Akademisi'nde farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Programda katılımcıların görme engelli bireylerin yaşadığı deneyimleri hissedebilmeleri amacıyla göz bantları dağıtıldı.

Filmin ilk 20 dakikası göz bantları takılarak izlendi. Bu sayede katılımcılar, görme engelli bireylerin dünyasını deneyimleme fırsatı buldu.

Filmin ikinci bölümünde ise göz bantları çıkarılarak izlemeye devam edildi.

Gösterimin ardından "gözlerin kapalı ve açık olması arasındaki fark" üzerine bir sohbet gerçekleştirildi.

Katılımcılar, etkinlik boyunca edindikleri duygu ve düşüncelerini paylaşarak farkındalıklarını dile getirdi.