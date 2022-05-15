Bariyere saplanan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler

Bariyere saplanan otomobildeki 3 kişi yaralandı
AA - Güncel
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde, otomobilin bariyere saplanması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, otomobilin bariyere saplanması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 ACH 073 plakalı otomobil, ilçenin Yolbilen Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere saplandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan 2'si yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı.
Bariyere saplanan otomobilde sıkışan 3 kişi ekiplerce kurtarılarak, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.
AA / Güncel