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Balkondan düşen kadının eşi tutuklandı

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Mardin'in Midyat ilçesinde bir binanın 5'inci katındaki balkondan düşerek yaşamını yitiren kadının eşi tutuklandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde bir binanın 5'inci katındaki balkondan düşerek yaşamını yitiren kadının eşi tutuklandı.

Bağlar Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta Bedriye N'nin 5. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Bedriye N'nin soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi L.N'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bağlar Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta 5'inci kattaki evinin balkonundan kaldırıma düşen Bedriye N, olay yerinde hayatını kaybetmiş, 12 Ağustos'ta eşi L.N. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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