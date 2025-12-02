Haberler

Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sakin, Nusaybin'deki çalışmaları inceledi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, Nusaybin ilçesindeki atık su hattı çalışmalarını yerinde inceledi. Düzce Mahallesi'nde 2 bin 500 metrelik yeni hat döşeniyor, bölgedeki altyapı sorununun çözülmesi hedefleniyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, Nusaybin ilçesindeki atık su hattında yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, atık su altyapısı bulunmayan Düzce Mahallesi'nde 2 bin 500 metrelik yeni hat döşeniyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin uzun süredir devam eden altyapı sorununun çözüme kavuşması hedefleniyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sakin, MARSU Genel Müdürü Murat Erçin, Fen İşleri Daire Başkanı Muhammed Ali Günenç ve AK Parti Nusaybin İlçe Başkanı İrfan Yıldızoğlu ile çalışmaları yerinde inceledi, vatandaşların taleplerini dinledi.

Sakin, incelemenin ardından Düzce İlkokulunu da ziyaret ederek öğretmenlerle ve öğrencilerle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
