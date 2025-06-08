Mardin'de Arazi Kavgası: 1 Ölü, 10 Yaralı

Mardin'de Arazi Kavgası: 1 Ölü, 10 Yaralı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Olayın ardından güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemleri alarak soruşturma başlattı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde, akraba aileler arasında çıkan silahlı arazi kavgasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra, Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma, büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenaze ise otopsi için hastanenin morguna götürüldü. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bazı şüpheliler ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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