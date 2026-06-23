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Mardin'de Anız Yangınında Yerleşim Yerine Sıçradı

Mardin'de Anız Yangınında Yerleşim Yerine Sıçradı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim yerine sıçradı. İtfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde çıkan anız yangını, yerleşim yerine sıçradı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Damlalı Mahallesi'nde anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, yerleşim yerine de sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına ayrıca Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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