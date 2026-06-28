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Mardin'in 3 ilçesinde çıkan anız ve saman yangınları söndürüldü

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Mardin'in Kızıltepe, Savur ve Derik ilçelerinde çıkan anız ve saman yangınları, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.

MARDİN'in Kızıltepe, Savur ve Derik ilçelerinde çıkan anız ve saman yangınları, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Halkalı ile Üçevler mahallelerinde saman, Derik ilçesi kırsal Kuşçu Mahallesi anız ve Savur ilçesine bağlı kırsal İçgören Mahallesi'nde saman yangınları çıktı. İhbar üzerine bölgelere sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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